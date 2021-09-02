Великий Новгород получит свыше 1,4 млрд рублей на погашение коммерческих кредитов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Администрации Великого Новгорода получит для погашения долговых обязательств по коммерческим кредитам свыше 1,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Соглашение о предоставлении бюджетного кредита администрации Великого Новгорода подписали губернатор региона Андрей Никитин и мэр областного центра Сергей Бусурин. Для погашения долговых кредитных обязательств муниципального образования по коммерческим кредитам администрации города будет предоставлено свыше 1,4 млрд рублей по процентной ставке 0,1% годовых", - говорится в сообщении.

Соглашение поможет снять с городского бюджета в ближайшие пять лет нагрузку в размере 508 млн рублей, которые в противном случае были бы уплачены по долговым обязательствам перед кредиторами. Основная часть высвободившихся средств будет направлена на строительство школы в микрорайоне "Ивушки", включая изготовление проектно-сметной документации, а также часть расходов по строительству необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Также часть денег предполагается направить на благоустройство городских территорий и исполнение отдельных решений суда.

"Вопрос замещения коммерческих кредитов бюджетным неоднократно поднимался главами муниципалитетов и губернатором региона Андреем Никитиным. <...> Это позволит нам высвободить денежные средства и потратить их на социальное развитие городов" - отметил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

Ранее губернатор Андрей Никитин уже подписал аналогичные соглашения с главами Чудовского, Хвойнинского, Старорусского, Пестовского, Боровичского, Маловишерского районов области.