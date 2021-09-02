Эксперты считают, что Россия может стать мировым лидером по добыче золота к 2026 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россия может выйти на первое место в мире по добыче золота из минерального сырья к 2026 году. Об этом заявил председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, выступая на сессии "Вечные ценности: перспективы золота и драгметаллов" на Восточном экономическом форуме.

Сейчас, по данным союза, Россия занимает второе место после Китая.

"Если продолжится тенденция последних шести лет падения добычи золота в Китае, а мы будем расти умеренными, но стабильными темпами в 1-2%, то мы полагаем, что на горизонте пяти лет мы можем выйти на первое место в мире по добыче золота из минерального сырья", сказал Кашуба.

Прогноз учитывает производственные планы российских компаний.

Добыча золота в России золота из минерального сырья (включая добычное и попутное золото, а также концентраты) в 2020 году равнялась 331,7 тонны, по данным Союза золотопромышленников. Общее производство золота (включая вторичное) в тот же период составило, по данным союза, 363,3 тонны.