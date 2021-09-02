Вложения в промышленность Волгоградской области в 2021 году выросли на 70%

ВОЛГОГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций, вложенных в промышленные предприятия Волгоградской области, до конца года составит порядка 46 млрд рублей, что позволит им развиваться и сохранять набранную динамику в импортозамещении, сообщил глава региона Андрей Бочаров на заседании губернаторского совета по развитию промышленности и ТЭК в четверг.

"Промышленные предприятия с государственной поддержкой продолжают реализовывать инвестиционные проекты, связанные с модернизацией и созданием производств и производственных участков. За шесть месяцев текущего года уже реализовано пять таких проектов на общую сумму порядка 6 млрд рублей. До конца года запланирована реализация еще как минимум 20 инвестиционных проектов на сумму порядка 40 млрд рублей", - сказал он.

Это на 70% больше, чем в минувшем году, когда в промышленность региона было вложено 26,9 млрд рублей. Инвестиции позволили реализовать 17 проектов и трудоустроить 968 человек. Реализация инвестпроектов до конца текущего года позволит создать почти 2,1 тыс. рабочих мест, уточнили ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

По словам Бочарова, работа промышленности в Волгоградской области во многом обеспечивается за счет реализации инвестиционных программ и проектов. Она продолжает сохранять ключевые позиции в структуре ВРП, является лидирующим направлением по формированию консолидирующего бюджета региона. По итогам первого полугодия волгоградские промпроизводства увеличили поступления в бюджет более чем на 1,3 млрд рублей (на 7%) - до 18 млрд рублей, уточнил губернатор.

Развитие промышленности является приоритетом для властей региона с 2014 года, когда Волгоградская область стала укреплять позиции индустриального центра федерального значения. За семь лет реализованы 82 инвестиционных проекта, созданы 20 новых производств и 62 производственных участка. Совокупный объем инвестиций с начала инвестиционной фазы проектов составил порядка 210 млрд рублей, объем господдержки отрасли превысил 23 млрд рублей. Создано около 7 тыс. новых рабочих мест.