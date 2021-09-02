Банк России поддержал предложение участников рынка по регулированию экосистем

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России поддерживает предложение участников рынка в отношении экосистем. Об этом сообщила Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе в онлайн-встречи по обсуждению проекта основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы, организуемой регулятором при участии Аналитического центра "Форум".

Первый зампред регулятора озвучила предложение от "Форума" в части регулирования экосистем, чтобы Банк России выработал единый и прозрачный подход защиты конкуренции на цифровых рынках, уделив при этом внимание не только тем банкам, которые делают экосистему, но и которые ее не делают.

"Есть игроки разных форматов и наша заинтересованность, чтобы игроки видели свои ниши и могли делать бизнес независимо от того, экосистема это или не экосистема. Поэтому с этой точки зрения мы тоже поддерживаем ваше предложение и это будет учтено при разработке соответствующего регулирования", - сообщила Скоробогатова.