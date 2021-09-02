Около 100 тыс. тонн водорода в год намерены производить в Сахалинской области

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Сахалинские власти намерены построить в регионе заводы, благодаря которым до 2030 года удастся производить 100 тыс. тонн водорода в год. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС губернатор островного региона Валерий Лимаренко на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Не менее перспективной сферой для региона является производство "зеленого" водорода. В 2025 году совместно с компаниями "Росатом" и "Эир Ликид" планируется запуск производства водорода в объеме до 30 тыс. тонн в год. До 2030 года планируется ввод второго и третьего заводов с производством дополнительных 70 тыс. тонн водорода в год", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности. На островах работают над созданием Восточного водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции. В рамках водородного кластера на Сахалине намерены разработать технологии по утилизации и переработке СО2. В случае успеха сахалинского водородного кластера, Минвостокразвития РФ допускает возможность тиражирования полученного опыта в других регионах российского Дальнего Востока.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.