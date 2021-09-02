Пассажиропоток крупнейшего аэропорта ЯНАО вырос на 60%

ТАСС, 2 сентября. Аэропорт Нового Уренгоя, крупнейшего авиаузла Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), обслужил летом 2021 года 274 тыс. человек. Это на 60% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"За лето 2021 года аэропорт Новый Уренгой обслужил 274,2 тыс. пассажиров, что практически на 60% больше, чем за аналогичный период пандемийного 2020 года, и на 3,3% выше показателя 2019 года. Летний период традиционно отличает повышенный пассажиропоток и высокая загрузка рейсов. <…> Средний дневной пассажиропоток этим летом составил 2 980 пассажиров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что этим летом пассажирами крупнейшего ямальского аэропорта стали 20,8 тыс. детей в возрасте от двух до 12 лет. С июня по август рост "детского" пассажиропотока составил 30% к аналогичному показателю прошлого года.

По данным пресс-службы, чаще всего летом 2021 года ямальцы летали в Москву. Среди курортов самыми популярными стали Краснодар и Сочи, рейсы в которые выполняются по субсидируемой Ямало-Ненецким автономным округом программе.

Сейчас в аэропорту Нового Уренгоя проводится реконструкция, в частности строительство нового терминала, пропускная способность которого составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год.