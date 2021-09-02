ЦБ может рассмотреть возможность создания альтернативы ГИС ЖКХ для цифровизации начислений

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России в рамках работы по цифровизации сферы начислений и платежей ЖКХ допускает возможность создания альтернативы Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Об этом в ходе онлайн-встречи по обсуждению проекта основных направлений развития финансового рынка сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Цифровизация платежей и начислений ЖКХ. Тоже наболевшая тема. К сожалению, ГИС ЖКХ пока не настолько усовершенствован, чтобы давать возможность для участников рынка получать оттуда достоверную информацию по ЖКХ и иметь возможность представлять бизнесу, гражданам этот сервис. Но мы думаем, что мы все-таки либо продолжим работу непосредственно с "Почтой" ("Почтой России" - прим. ТАСС), которая занимается ГИС ЖКХ, либо мы вместе с рынком будем думать над созданием какой-то альтернативной инфраструктуры", - сказала она.

При этом к альтернативному варианту регулятор обратится только в случае, если с ГИС ЖКХ будут затягиваться сроки. "Если мы поймем, что по первой задаче мы по срокам быстро не двигаемся, то, возможно, мы с рынком обсудим создание какой-то иной инфраструктуры, совместной, для того, чтобы все-таки информацию о ЖКХ иметь", - пояснила Скоробогатова.

При этом в проекте основных направлений развития финансового рынка указывается, что с целью развития конкуренции и цифровизации сферы начислений и платежей ЖКХ Банк России "будет оказывать содействие развитию ГИС ЖКХ как равноудаленной инфраструктуры от всех участников рынка". Также планируется обеспечить подключение всех участников финансового рынка к ГИС ЖКХ и передачу из нее данных о начислениях, отмечается в документе.