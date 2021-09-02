Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе вырос на 5,9%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 5,9% и составил 79,7 трлн руб., говорится в сообщении торговой площадки.

Лучшую динамику продемонстрировали срочный рынок (+18,9%), денежный рынок (+17,5%), рынок облигаций (+15,6%) и рынок акций (+4,8%).

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке в августе вырос на 9,8% и составил 3,84 трлн руб. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 4,8%, до 1,941 трлн руб. Среднедневной объем торгов остался на уровне соответствующего периода прошлого года и составил 88,3 млрд рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 15,6% и составил 1,902 трлн руб.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 18,9% и составил 11,8 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 535,4 млрд руб. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 159,5 млн контрактов, опционными контрактами - 3,9 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца составил 865,6 млрд руб. Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов увеличился в 25,1 раза и составил 341,5 млрд руб.

Объем торгов на валютном рынке увеличился на 41,4%, до 9,54 трлн руб. На торги инструментами спот пришлось 6,5 трлн руб., на сделки своп и форварды - 16,5 трлн руб.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,045 трлн руб., или $14,2 млрд.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 17,5%, до 40,3 трлн руб., среднедневной объем операций составил 1,834 трлн руб. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 2,1 раза и составил 15,6 млрд руб., в том числе объем торгов золотом - 15,4 млрд руб. (3,7 т), серебром - 0,2 млрд руб. (2,9 т).