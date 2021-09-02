ЦБ в сценарии "финансового кризиса" ожидает спада ВВП России в 2023 году на 1,4-2,4%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. ЦБ в сценарии "финансового кризиса" ожидает спада российской экономики в 2023 году на 1,4-2,4%, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы, подготовленном ЦБ.

Регулятор, помимо базового сценария, рассматривает еще три варианта развития событий - "Усиление пандемии", "Глобальная инфляция" и "Финансовый кризис".

"Финансовый кризис приведет к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4-2,4%. Восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, однако уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут 3-4%. В то же время возвращение на уровень 2022 года произойдет только к концу прогнозного горизонта (2024 год)", - отмечается в документе.

Сценарий "финансового кризиса" предполагает волатильность на финансовых рынках будут в 2022 году. В таком случае быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств. В результате 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в странах с формирующимися рынками, особенно в тех, которые накопили значительные долги в иностранной валюте.

Тогда риск-премии стран с формирующимися рынками существенно вырастут, наиболее закредитованные страны столкнутся с проблемами в обслуживании задолженности, и в I квартале 2023 года в мировой экономике начнется масштабный финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2008-2009 годов.

Замедление экономической активности на фоне финансового кризиса приведет к падению спроса и снижению цены на нефть до $40 за баррель в 2023 году с восстановлением до $45 в 2024 году после введения дополнительных ограничений на добычу ОПЕК+ и постепенного восстановления спроса.