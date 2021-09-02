ВТБ полностью перевел пенсионерам соцвыплаты от государства

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ перевел на счета всех пенсионеров социальные выплаты в размере 10 тыс. рублей, которые ранее анонсировал президент России Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщил член правления ВТБ Святослав Островский.

"Социальная выплата в размере 10 тыс. рублей от государства поступила на счета пенсионеров - клиентов банка до 14:00 по московскому времени, при этом 90% зачислений проведены в утренние часы. Таким образом, ВТБ завершил перечисление господдержки пенсионерам одним из первых банков на рынке", - сказал он.

Кроме того, ВТБ реализовал поручение президента России и обеспечил защиту социальных выплат от взысканий по исполнительным документам и списаний по кредитам, подчеркнул банкир.

"ВТБ уделяет особое внимание поддержке клиентов старшего поколения. Мы не только в кратчайшие сроки провели зачисление государственной выплаты нашим клиентам старшего поколения, но и обеспечили их защиту от списания в счет погашения кредитов. Кроме того, со своей стороны мы начислим дополнительные 20% от размера суммы госвыплаты тем, кто в сентябре - октябре начнет получать пенсию на карту банка", - заключил Островский.

Президент России Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей. Позже глава государства подписал соответствующие указы. На выплаты правительство России выделит более 454 млрд рублей.