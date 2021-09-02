Володин: опыт Южной Кореи по ограничению Apple Pay и Google Pay актуален для России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Опыт Южной Кореи, запретившей компаниям Apple и Google использовать только свои платежные системы для покупок в своих магазинах мобильных приложений, может быть востребован в России. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Это первое государство в мире, принявшее подобное решение. Оно позволит бороться с монополией IT-гигантов в сфере платежей", - написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, Apple и Google при продаже приложений злоупотребляют своим положением на рынке. "Это не единственный способ ограничения конкуренции с их стороны: они запрещают сообщать о других способах оплаты, не допускают ссылки на сайт разработчиков приложений и др. Очевидно, подобное поведение сказывается и на ценах. В результате страдают как разработчики, так и пользователи", - убежден политик.

Таким образом, считает Володин, IT-компании ставят получение сверхприбыли выше прав и интересов граждан. "Опыт наших коллег из Южной Кореи может быть востребован и в России. Мы проводим системную политику импортозамещения в IT-сфере, у нас есть свои сильные и конкурентные IT-компании и продукты, есть отечественная платежная система. Важно продолжать поддерживать их на законодательном уровне", - заключил председатель нижней палаты парламента.

Национальное собрание Республики Корея 31 августа приняло законопроект, согласно которому магазины приложений, в том числе Apple и Google, должны будут разрешить использование сторонних платежных систем на своих площадках.