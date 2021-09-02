ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Росатом рассчитывает начать экспорт водорода в 2025 году, сообщил вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса АО "Русатом Оверсиз" Антон Москвин в ходе VI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Мы планируем построить крупнотоннажное производство водорода, крупное предприятие с производством на первой фазе порядка 30 тыс. тонн водорода, и в последующем до 100 тыс. тонн водорода, к 2030 году. Мы планируем выйти на производство уже к 2024 году, первые объемы планируем поставлять на экспорт в 2025 году. Ведем консультации с японскими заказчиками и корейскими. У нас подписано было первое соглашение с японцами в 2019 году, и за это время мы проработали предварительное технико-экономическое обоснование организации цепочки поставок водорода из России в Японию. Ключевой площадкой рассматривался Сахалин", - сказал он.

Москвин отметил, что в проекте будут объединены все "основные элементы цепочки кооперации, свойственные для полноценного водородного кластера".

"Мы считаем, что производство водорода в таких объемах - это реальность, и мы планируем с теми сроками выйти на завершение ТЭО к концу текущего года, и в дальнейшем развивать этот проект", - отметил он.

"Русатом Оверсиз", производитель промышленных газов Air Liquide и правительство Сахалинской области в апреле этого года подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого изучат возможность организации производства низкоуглеродного водорода на Сахалине.

В сентябре 2019 года "Русатом Оверсиз" и Агентство по природным ресурсам и энергетики министерства экономики, торговли и промышленности Японии подписали в Токио соглашение о сотрудничестве в сфере совместной разработки в 2020-2021 годах технико-экономического обоснования пилотного проекта экспорта водорода из России в Японию. В нем рассматривается возможность производства водорода для японского рынка методом электролиза, сообщал Росатом.