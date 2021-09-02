ЦБ Афганистана попросил США открыть талибам доступ к афганским госрезервам

ТЕГЕРАН, 2 сентября. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) Афганистана обратился к Соединенным Штатам с просьбой открыть для захватившего власть в стране движения "Талибан" (запрещено в РФ) доступ к хранящимся в США афганским госрезервам. Об этом в четверг сообщило агентство Khaama Press.

По его сведениям, "правление ЦБ попросило Соединенные Штаты разморозить афганские резервы и позволить талибам получить доступ к миллиардам долларов".

Агентство указывает, что "США заморозили резервы ЦБ Афганистана на сумму $9,4 млрд на счетах американских банков".

18 августа Аджмал Ахмади, занимавший должность главы ЦБ в правительстве покинувшего Афганистан бывшего президента Ашрафа Гани, заявил, что талибы имеют доступ не более чем к 0,1% хранящихся в США госрезервов. По его мнению, в нынешней ситуации "Талибан" должен взять контроль над потоками капитала, а также ограничить доступ к долларовым активам в стране, чтобы избежать роста инфляции и обнищания населения.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. В связи с этими событиями в стране наблюдается стремительное ухудшение экономической ситуации: фиксируется рост цен на продукты питания и топливо, сотни тысяч людей остались без работы, финансовая активность резко снизилась. И хотя банковская система Афганистана начала постепенно возобновлять свою работу с 25 августа, на снятие наличных средств со счетов клиентов действует лимит в размере чуть более $200 в неделю, что не способствует решению экономических проблем в стране.