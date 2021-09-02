Cosmos Hotel Group планирует строительство туробъектов в Бурятии

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Cosmos Hotel Group займется реализацией проектов по строительству объектов инфраструктуры в сфере туризма в Бурятии. Об этом с сообщил в четверг телеканалу "Россия-24" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Отдельно хотел бы отметить соглашение с Cosmos Group. Это компания, которой в Москве принадлежит гостиница "Космос". У них 21 отель по миру. И такая крупная компания, специализирующаяся на отельном бизнесе, зашла в Республику Бурятия. Мы уже выделили землю - 400 га", - сказал Цыденов.

По его словам, крупная компания намерена заняться строительством четырехзвездочных, пятизвездочных отелей, спортивных комплексов, а также развитием прибрежной инфраструктуры для отдыха и туристического потенциала рядом с Байкалом.

Цыденов напомнил, что в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Байкальская гавань" уже реализует проект компания Green Flow , известная своим бизнесом на курорте Роза Хутор, в Сочи. "В этом году уже начинается строительство, то есть закончено проектирование, закончено согласование, оформление земель, планировка территории. Инвестор уже начинает строить большой отель на берегу с термальными комплексами", - отметил глава Бурятии. Еще один отель планирует построить у Байкала компания "Байкал Эрмитаж".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.