Модернизация сетей водоснабжения Сочи обойдется более чем в 450 млн рублей в 2021 году

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, которая запланирована в Сочи до конца 2021 года, обойдется более чем в 450 млн рублей. Работы будут проведены на 150 объектах, сообщил ТАСС в четверг директор сочинского "Водоканала" Антон Денисов.

"В Сочи запущен амбициозный проект по созданию абсолютно новых "водных артерий" курорта и каскада современных насосных станций. Только в текущем году в рамках инвестиционной программы будет проведено около 150 значимых мероприятий на сумму более 450 млн рублей", - сказал Денисов.

Он отметил, что значительная часть объектов водоснабжения и водоотведения Сочи построена в советское время, многие из них никогда не реконструировались. Проект модернизации создаст мощную закольцованную инженерную инфраструктуру, способную подавать ресурс в любую точку курорта. "Можно смело утверждать, что подобные работы на территории Большого Сочи не проводились с момента образования предприятия", - пояснил собеседник агентства.

Полностью проект будет реализован к 2026 году. Улучшения коснутся всех районов города.

"Главный объект, который планируется запустить в текущем году, - водозабор на реке Мзымта - центральный объект глобального проекта по улучшению всей системы водоснабжения под современные потребности курорта. В рамках проекта жители Адлера, Кудепсты, Мацесты, Хосты и Центрального района, а также сел Ахштырь, Казачий брод, Абазинка, Молдовка, Веселое получат надежное и бесперебойное водоснабжение. Будет создан каскад из мощных насосных станций и резервуаров чистой воды, что обеспечит надежным ресурсом более 250 тыс. жителей", - добавил Денисов.