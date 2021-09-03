Аналитики зафиксировали рост продаж календарей к 3 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Концентрация продаж календарей к 3 сентября возрастает, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" и компании "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении ТАСС. Так, в первые два дня сентября 2021 года куплено 16% от августовского объема продаж календарей, в то время как в 2020 году - 8%, в 2019 году - 5%.

По данным "Чек Индекса" и "Платформы ОФД", через интернет в 2021 году куплено 7% календарей (в Москве - 15%), в то время как в 2020 году было куплено 5% (в Москве - 12%), в 2019 - 3% (в Москве - 5%).

В топ-продаж августа и начала сентября 2021 года вошли календари-магниты с отрывными листами, настенные перекидные календари, настольные перекидные календари.

Как отметили аналитики "Чек Индекса", мем "3 сентября" год от года используется для различных маркетинговых активностей в розничной торговле - в основном, для промо-акций в интернете, привязанных к сезонным изменениям, обновлениям сервисов и гаджетов. Непосредственно календарей, как вида полиграфической продукции, это касается лишь отчасти.

Средний чек покупки календарей

Средний чек покупки календарей в августе 2021 года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 296 рублей, отмечают аналитики. "Это на 5% ниже, чем в прошлом году, и на 23% ниже, чем в 2019-м. В первые 2 дня сентября показатель среднего чека снизился еще больше - до 260 руб, что на 3% ниже уровня прошлого года и на 19% - уровня 2019 года", - говорится в исследовании.

При этом объем продаж в натуральном выражении в августе 2021 года увеличился на 27% по сравнению с прошлым годом, но на 43% сократился по сравнению с 2019 годом. В первые два дня сентября 2021 года продажи на 115% превысили прошлогодний показатель, однако оказались на 6% ниже уровня 2019 года.

Об исследовании

Исследователи проанализировали, как меняется потребительский спрос на доступные в продаже календари, в преддверии неофициального "Дня перевернутого календаря 3 сентября", ставшего мемом. Аналитики сравнивали агрегированные обезличенные данные продаж за август и первые 2 дня сентября 2021, 2020 и 2019 годов.