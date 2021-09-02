Сколтех предложил промышленности производить российскую станцию 5G

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сколтех разработал и предлагает промышленности производить российскую типовую станцию 5G. Об этом сообщил в четверг председатель совета директоров группы компаний "Ренова", председатель попечительского совета Сколтеха Виктор Вексельберг, вступая на всероссийском просветительском марафоне "Новое знание".

"На сегодняшний день мы можем предложить индустрии производить российскую типовую станцию 5G. Сегодня мы заканчиваем обустраивать территорию "Сколково" именно этими станциями совместно с компанией МТС", - сказал Вексельберг.

Он рассказал, что эта разработка - результат деятельности одного из проектных центров Сколтеха, целью деятельности которых является предложение бизнесу реальных готовых продуктов, созданных на основе научных исследований.

"Это технология 5G. У нас в стране нет вендеров, которые умеют производить оборудование 5G и разрабатывать софт для этого. В рамках Сколтеха лаборатория сделала такую технологию", - отметил Вексельберг.