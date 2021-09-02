Зарплата работников АПК в Чувашии за год выросла на 11%

ТАСС, 2 сентября. Рост зарплаты работников агропромышленного комплекса в Чувашии за первое полугодие 2021 года составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации главы республики.

"В первом полугодии этого года среднемесячная заработная плата работников агропромышленного комплекса Чувашии составила 28 779,4 руб., или 111% к январю - июню 2020 года. Это 84,9% к среднереспубликанскому значению зарплаты в целом по экономике", - отметили в пресс-службе.

По информации администрации главы республики, зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве, составила 26 368,4 руб., в производстве пищевых продуктов - 30 646,1 руб., в производстве напитков - 34 546,2 руб.

По данным пресс-службы, в январе - июне 2021 года в агропромышленном комплексе работали 20 449 сотрудников. В их числе 9 902 человека - в сельском хозяйстве, еще 10 547 человек - в производстве пищевых продуктов и напитков.