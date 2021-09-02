Стоимость проекта строительства Озерного ГОК в Бурятии выросла на 13 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Стоимость инвестиционного проекта по строительству Озерного горно-обогатительного комбината (ГОК) на свинцово-цинковом месторождении в Бурятии возросла с 77 млрд до 90 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг глава Бурятии Алексей Цыденов телеканалу "Россия-24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Самый большой проект это у нас, конечно же, Озерный ГОК, это такой флагман [в добывающей промышленности в регионе]. Объем инвестиций изначально заявлено - 77 млрд рублей, сейчас уже сам инвестор видит, что увеличивается объем - там порядка 90 млрд рублей будет. В прошлом году уже вложено 8 млрд рублей", - сказал Цыденов.

Он напомнил, что строительство ГОК уже начато, "все идет даже чуть-чуть с опережением графика". "То есть проект со стадии обсуждения перешел в стадию полной реализации", - отметил глава республики. В ходе реализации проекта планируется создать около 2,1 тыс. рабочих мест. Запуск обогатительной фабрики запланирован на 2023 год.

Озерное месторождение полиметаллических руд расположено в 150 км севернее от железнодорожной станции Могзон Транссибирской магистрали. Планируемый объем производства готовой продукции Озерного ГОК: цинковый концентрат - до 597 тыс. тонн, свинцовый концентрат - до 82 тыс. тонн. Проект признан приоритетным для Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ВЭБ.ДВ).

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.