Эксперт: в некоторые кнопочные телефоны встроена функция отправки СМС на платные номера

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Функция отправки сообщений на платные номера встроена в некоторые кнопочные телефоны, сообщил ТАСС эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.

По его словам, скрытые функции делятся на два типа: в первом случае телефон отправляет СМС с информацией об активации телефона, во втором - функции позволяют удаленно управлять устройством (перехватывать СМС, отправлять сообщения на платные номера и не только). "Это функции типичного СМС-троянца, которых мы очень много детектировали в России в 2012-2013 годах", - отметил Чебышев.

При наличии вредоносного функционала владелец может столкнуться с систематическим списанием средств, а также использованием его номера телефона в мошеннических схемах.

Чебышев пояснил, что зловредный код может быть заложен производителем устройства либо по собственной воле, либо по заказу дистрибьютора. Кроме того, такой код могут заложить на одном из звеньев цепочки поставки. "Это может быть салон связи, импортер, тот, кто имеет физический доступ к устройству", - уточнил эксперт.

"Если мошенник пытается использовать такое устройство для регистрации аккаунта и оказывается, что на него уже зарегистрировать аккаунт, то за счет бот-сети киберпреступник может переключиться на другой номер и продолжить процесс регистрации", - добавил Чебышев.

Для того, чтобы обнаружить мошеннические действия, необходимо заказать детализацию расходов у оператора, где можно увидеть нетипичные списания средств. Данная схема рассчитана на то, что основная аудитория кнопочных телефонов - пожилые люди или люди с низкой цифровой грамотностью, заключил Чебышев.