ЦБ: рассчитывать полную стоимость кредита следует исходя из наибольшей процентной ставки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полную стоимость потребительского кредита (ПСК - процентная ставка и другие платежи, включенные в кредит) нужно рассчитывать, исходя из максимального значения процентной ставки, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Соответствующее письмо ЦБ направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и ломбардам.

"В настоящее время участились случаи, когда при расчете ПСК кредитор не учитывает изменение процентной ставки в связи с дополнительными услугами, оказываемыми заемщику кредитором", - отмечается в сообщении.

Также ЦБ рекомендует уведомлять заемщика об изменении ПСК в случае оказания дополнительных услуг. При этом стоимость дополнительных услуг, приобретение которых предусматривает уменьшение процентной ставки, также необходимо учитывать в ПСК.

Процентная ставка по потребительскому кредиту может зависеть от расходования кредитных средств на наличные и безналичные операции, от предоставления заемщиком каких-либо документов, от использования дополнительных услуг. ПСК в любом случае должна отражать максимально возможный объем обязательств, так как это поможет заемщику правильно оценить принимаемую долговую нагрузку и рассчитать свои силы, а также будет способствовать более справедливой конкуренции между банками, считают в ЦБ.

Кредиторам также рекомендуется доводить до заемщиков значение ПСК, которое они могли бы получить при условии использования платных услуг в обмен на сниженную процентную ставку, указывают в ЦБ.