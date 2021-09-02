Минэкономразвития может начать эксперимент по запуску беспилотных такси до конца года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России рассчитывает до конца текущего года запустить эксперимент по интеграции беспилотных автомобилей в инфраструктуру такси, сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

Проект постановления правительства, устанавливающий соответствующий экспериментальный правовой режим (ЭПР), размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Мы рассчитываем , что эксперимент будет запущен до конца этого года. <...> Задачей эксперимента является тестирование процесса интеграции беспилотных такси в реальную рыночную среду. Соотвественно, мы исходим из того, что пользовательский опыт граждан, пассажиров, должен быть максимально приближен к существующему пользовательскому опыту - то есть как мы сейчас заказываем такси, так и будем заказывать, только у нас появится возможность заказывать беспилотное такси", - пояснили в Минэкономразвития.

Согласно программе ЭПР, одним из запланированных в рамках ее реализации мероприятий является обеспечение возможности заказывать "перевозки силами ВАТС (высокоавтоматизированное транспортное средство - прим. ТАСС) через сервис "Яндекс Go". В Минэкономразвития отметили, что на данный момент достигнуто соглашение об участии в эксперименте такси компании "Яндекс", но в дальнейшем к нему смогут присоединиться другие компании, владеющие технологиям беспилотного вождения.

Субъектом экспериментального правового режима в проекте постановления названо ООО "Яндекс.Испытания". Эта компания входит в экосистему "Яндекса", которая в рамках эксперимента "также будет пользоваться приложением ["Яндекс Go"].

Проект предполагает, что беспилотные такси с водителем-испытателем на переднем пассажирском сидении будут тестироваться в определенных районах Москвы, а также в татарстанском Иннополисе и федеральной территории Сириус. ВАТС, осуществляющие движение без водителя, могут появиться в Иннополисе и на территории инновационного центра "Сколково".

В июне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о необходимости перехода в транспортной сфере к машинам с низким углеродным следом и беспилотникам.