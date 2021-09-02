Единый центр компетенций Спецсвязи открылся в Самаре

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Единый центр компетенций Спецсвязи, который будет управлять деятельностью предприятия и обеспечивать взаимодействие с филиалами во всей стране, открылся в Самаре в четверг, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Идея открытия в Самаре Единого центра компетенций Спецсвязи обсуждалась во время моей предыдущей поездки в Самару в 2020 году. Хорошая практика, когда крупные предприятия открывают региональные центры и часть функций передают в регионы. Это позволяет построить работу и развиваться, не концентрируя все подразделения в Москве", - цитирует пресс-служба министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

Работа центра, который разместился на базе Самарского филиала ФГУП "Научно-исследовательский институт радио - СОНИИР", началась с запуска call-центра. Предполагается, что центр будет управлять деятельностью предприятия и обеспечивать взаимодействие с филиалами по России. Сейчас Единый центр компетенций в онлайн-режиме круглосуточно контролирует маршруты следования транспорта и безопасность грузов.

"Благодаря подобным федеральным решениям возникают новые рабочие места и новые возможности. Наш регион получает и расширяет свои компетенции. Все это позволяет развивать экономику региона, предоставлять сервисные услуги для бизнеса, хозяйствующих субъектов и жителей", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. За счет открытия центра было создано около 100 рабочих мест, также были привлечены инвестиции на сумму порядка 100 млн рублей.

Постепенно функционал Единого центра компетенций Спецсвязи будет расширяться, сообщили в пресс-службе правительства региона. В Самаре будет вестись прием заявок и обращений клиентов, обработка первичной бухгалтерской документации, кадровый учет, IT-поддержка.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ФГУП "ГЦСС") было создано 1 августа 1939 года для организации доставки специальной корреспонденции и особых грузов по всей территории России и в другие страны. Спецсвязь предоставляет услуги физическим и юридически лицам по перевозке секретной корреспонденции и отправлений, в том числе содержащих гостайну, специальных грузов и грузов оборонно-промышленного комплекса, особо ценных предметов. Сегодня филиальная сеть ФГУП "ГЦСС" объединяет 71 управление и более 170 отделений, что позволяет обслуживать более 2 500 городов. В целом на предприятии работают 6,8 тыс. человек.