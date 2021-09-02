{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин предложил наделить ФНС и ФТС полномочиями по вступлению в арбитражные дела

В настоящее время Арбитражным процессуальным кодексом вступление с заявлением в любое дело с процессуальными правами и обязанностями истца предусмотрено исключительно для прокурора

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минфин предложил наделить ФНС и ФТС процессуальными полномочиями по вступлению в арбитражные дела. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на портале проектов нормативных актов.

"В соответствии с решением межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям на базе Росфинмониторинга была создана Временная рабочая группа по выработке согласованных предложений по внесению изменений и дополнений в законодательные акты РФ в части противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж (ВРГ). На заседании ВРГ 28 октября 2015 г. представителями Минфина России, Росфинмониторинга, ФТС России, ФНС России и Следственного комитета было поддержано предложение о наделении таможенных и налоговых органов полномочиями по обращению в суд с заявлением о применении последствий недействительности мнимых (притворных) сделок. В целях реализации данных предложений подготовлен законопроект, задачей которого является наделение органов валютного контроля ФТС России и ФНС России процессуальными полномочиями по вступлению в дело в защиту публичных интересов", - говорится в записке.

В настоящее время Арбитражным процессуальным кодексом РФ вступление с заявлением в любое дело с процессуальными правами и обязанностями истца предусмотрено исключительно для прокурора, отмечается в документе.

Теги
Россия
Задержанный в Сочи круизный лайнер выйдет в море после получения санитарного паспорта
Лайнер "Князь Владимир" с пассажирами на борту 31 августа не смог отправиться в круиз из-за проблем с документами
Читать полностью