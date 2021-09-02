Задержанный в Сочи круизный лайнер выйдет в море после получения санитарного паспорта

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Черноморские круизы" подала документы на получение санитарного судового паспорта для единственного в России круизного лайнера "Князь Владимир", действие которого закончилось 14 августа. Судно отправится в рейс по Черному морю после рассмотрения документов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

31 августа лайнер "Князь Владимир" с пассажирами на борту не смог отправиться в круиз из-за проблем с документами. На судно прибыла комиссия Роспотребнадзора с целью санитарного освидетельствования. Южная транспортная прокуратура в связи с этим организовала проверку соблюдения прав пассажиров.

"У теплохода истекли санитарные документы 14 августа. Они подали документы на получение санитарного судового паспорта. Документы на рассмотрении в территориальном отделе Сочи и будут выданы согласно законодательству РФ", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе компании "Черноморские круизы" ТАСС пояснили, что остальные документы у перевозчика в порядке, компания делает все возможное, чтобы оперативно приступить к выполнению рейса.

Ранее представитель компании сообщил, что в качестве альтернативы гостям предложили экскурсии по Сочи, Красной Поляне и Олимпийскому парку. Туристы могут вернуть стоимость туров или перенести тур на следующий год без доплат.

Круизный лайнер "Князь Владимир" рассчитан на 300 кают. Он оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами, кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадками. Навигация судна в этом году началась 13 июня, с этого года туристам стали доступны краткосрочные круизы от 1 дня.