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Санкт-Петербург получит 900 млн рублей из федерального бюджета на ремонт 60 км дорог

Средства будут направлены в региональный бюджет до конца 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург получит из федерального бюджета до конца 2021 года целевой трансферт в 900 млн рублей, который будет направлен на ремонт 60 км региональных автодорог. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

"В соответствии с дополнительным соглашением (с федеральным центром - прим. ТАСС) Санкт-Петербург обязуется не менее чем на 60 км увеличить протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в том числе улично-дорожной сети городских агломераций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, средства будут направлены в региональный бюджет до конца 2021 года. Сроки проведения ремонтных работ не уточняются.

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