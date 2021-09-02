Автозавод "Соллерс" во Владивостоке планирует начать производство электромобилей

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Компания "Соллерс", имеющая во Владивостоке производство автомобилей и автомобильных двигателей, приняла решение о расширении производства в сторону электромобилей. Об этом президенту Владимиру Путину в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) доложил в четверг председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Вадим Швецов.

"Мы серьезно решили задуматься, что же нам делать дальше. С 2025 года основные рынки переходят на нулевую углеродность, и двигатель внутреннего сгорания уже, так сказать, является прошлым веком. Мы начинаем принимать программу по тому, чтобы запускать на Дальнем Востоке производство электромобилей. Мы считаем, что для Дальнего Востока это хороший шанс, поскольку Приморье является лидером по покупке электромобилей уже сейчас. <…> Если вы одобряете, то мы начинаем новый цикл, новую технологию по производству электромобилей во Владивостоке", - сказал Швецов.

Он отметил, что за последние два года с момента запуска производства двигателей компания экспортировала 400 тыс. единиц в Японию, Австралию и другие страны. Качество продукции подтверждено нулевой дефектностью, то есть ни один двигатель не был отозван. "Соллерс" занимает уже сегодня 17%-ную долю автоэкспорта в России, а в следующем году рассчитывает на долю в 25%.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.