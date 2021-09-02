Лавров: Россия рассчитывает, что ЕС объяснит принципы применения "углеродного налога"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Евросоюз обещал предоставить России подробные разъяснения насчет принципов формирования "климатических" таможенных пошлин на импорт в ЕС отдельных категорий товаров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий Свердловской области. Текст выступления размещен в четверг на сайте МИД.

"Есть некоторые специалисты, которые, не дожидаясь подробных разъяснений (нам их обещали, но пока не предоставили), начинают выдвигать свои идеи, в том числе о вероятности того, чтобы внутри соответствующей страны, сотрудничающей с Евросоюзом (будь то Россия, Китай или кто-либо другой, для кого этот углеродный налог будет существенно удорожать производство), ввести такую же норму. Потом говорить: у нас эти меры приняты, [мы] произвели соответствующие отчисления, поэтому не надо второй раз нас трогать. Все это в процессе осмысления. Ближайший шаг - рассчитываем, что Евросоюз объяснит нам, как он себе это представляет, если это не одностороннее решение: они так будут делать, а если мы хотим оставаться у них на рынке - надо платить сверху", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в Москве усматривают серьезную возможность вступления налоговой инициативы ЕС в противоречие с нормами ВТО. "Здесь у нас будет много единомышленников, - добавил Лавров. - Это одна из серьезнейших тем. Пока ничего более конкретного сказать не могу. Будем информировать наш бизнес обо всех новых моментах в переговорах с ЕС".

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК выступила с предложением ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 годы будет действовать переходный период, когда импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года.

При этом платежи российских экспортеров по углеродному налогу ЕС могут составить до $6,4 млрд к 2030 году, а в 2026 г. будут на уровне $1,8-3,4 млрд, говорится в исследовании консалтинговой компании BCG.