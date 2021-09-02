ExxonMobil получит 1,5 млн баррелей нефти из национального резерва США из-за урагана "Ида"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Американская компания ExxonMobil Corporation получит 1,5 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва США для предотвращения перебоев с поставками топлива в пострадавших от урагана "Ида" регионах страны. Об этом сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе Минэнерго США.

"Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм уполномочила стратегический нефтяной резерв произвести обмен с ExxonMobil Baton Rouge (НПЗ ExxonMobil в Батон-Руж, штат Луизиана - прим. ТАСС), чтобы уладить любые проблемы логистики, связанные с транспортировкой сырой нефти в районах, пострадавших от урагана "Ида" в целях обеспечения доступа региона к топливу в максимально короткие сроки <...>. Обмен предполагает передачу 1,5 млн баррелей сырой нефти ExxonMobil", - сказано в сообщении.

Как поясняется на сайте Минэнерго, упомянутая процедура обмена предполагает, что "компания в связи с неотложными обстоятельствами на короткий период времени получает взаймы сырую нефть из нефтяного резерва" страны. Позднее компания обязана вернуть заимствованный объем сырья в полной мере и с учетом "надбавки в виде дополнительного количества нефти", которое оговаривается заранее.

Как отмечает агентство Bloomberg, ExxonMobil оказалась в числе производителей, которым пришлось на некоторое время прервать работу своих заводов в Луизиане из-за удара стихии.

В четверг президент США Джо Байден сообщил, что распорядился использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана "Ида" районах Соединенных Штатов. Глава государства подчеркнул, что "регион, пострадавший от "Иды", является ключевым центром нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей инфраструктуры" США, в связи с чем правительство "не ждет оценки всего влияния урагана на нефтедобычу и нефтеперерабатывающие заводы" региона, а принимает меры по устранению последствий уже сейчас.

Ураган "Ида"

Как сообщила в четверг телекомпания NBC, по меньшей мере 22 человека погибли в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси из-за торнадо, ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида". В среду Национальный центр по наблюдению за ураганами из-за отголосков урагана "Ида" объявил об угрозе наводнений на северо-востоке США. Природное явление, которое специалисты характеризуют сейчас как посттропический циклон, движется в северо-восточном направлении со скоростью около 45 км/ч, затрагивая штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд. Скорость ветра в его пределах не превышает 18 м/с. Специалисты предупреждают, что циклон сопровождается "сильными осадками и грозит наводнениями".

Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на штат Луизиана 29 августа, жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Более миллиона потребителей лишились электроснабжения. Байден в пятницу направится в Луизиану, чтобы оценить последствия урагана.