Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжает работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который ранее открылся во Владивостоке. В пятницу глава государства выступит на пленарном заседании ВЭФ.

Общение с модераторами

В этот день Путин начнет работу на форуме со встречи, которая пройдет в необычном формате. Перед пленарным заседанием президент в режиме видео-конференц-связи побеседует с модераторами и спикерами ключевых сессий. Они расскажут главе государства, что обсуждалось на площадках ВЭФ и было "во главе угла".

Подобного формата общения Путина с модераторами на Восточном экономическом форуме прежде не было. Как сообщал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нововведение связано с тем, что главу государства нужно проинформировать о работе форума. Таким образом Путин перед пленарным заседанием сможет "получить полную картину вопросов", которые обсуждаются на ВЭФ.

В то же время участники и модераторы сессий часто являются предпринимателями, отмечал представитель Кремля. "Как раз президент на полях форума пообщается с представителями бизнеса, которые в контексте обсуждаемых вопросов расскажут ему о проблемах и путях решения", - пояснял Песков.

Отдельных встреч главы государства с инвесторами в рамках Восточного экономического форума не планируется.

Гелиевый хаб

После этого Путин по видеосвязи примет участие в церемонии открытия логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке.

Хаб необходим для транспортировки гелия с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) - одного из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке России. Завод станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в этом регионе.

Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м ежегодно.

Как отмечал Песков, глава государства "неоднократно был на Амурском газоперерабатывающем заводе", а на днях там была запущена вторая технологическая линия по производству гелия.

Пленарное заседание

Главным мероприятием президентской программы в пятницу станет пленарное заседание ВЭФ. Планируется, что оно начнется в 15:00 по местному времени (08:00 мск). В программе форума на сессию отводится два часа.

Как ранее сообщал журналистам Песков, заседание пройдет в смешанном формате, оно будет содержать "и элемент, связанный с видеоконференцией". При этом сам Путин, у которого на пленарной сессии запланировано выступление, будет присутствовать на ней очно.

В онлайн-формате в мероприятии также примут участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Кроме того, с видеоприветствиями к участникам форума обратятся председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. Модератором дискуссии станет телеведущий Сергей Брилев.

Темы для обсуждения

Часть вопросов, которые Путин затронет в своем выступлении, ранее обозначил представитель Кремля. По словам Пескова, "президент в первую очередь будет говорить о Дальнем Востоке", о потенциале этого региона, а также о динамично развивающейся Юго-Восточной Азии в целом.

При этом на таких мероприятиях модераторы обычно задают лидерам вопросы о насущных проблемах, указывал пресс-секретарь российского президента. В частности, Песков ожидает, что одним из пунктов для обсуждения на пленарном заседании ВЭФ может стать ситуация в Афганистане. Сейчас это настолько важная тема, что вряд ли она останется без внимания, считает он.

Во время мероприятия Путин не будет отвечать на вопросы из зала, но дискуссия будет интересной, уверен представитель Кремля.

Программа поездки

Поездка Путина на Дальний Восток началась 1 сентября и продлится до 4 сентября. Большая ее часть пройдет в Приморском крае.

В первый день глава государства пообщался со школьниками по случаю Дня знаний, принял участие в церемонии подписания соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде. Он также побеседовал с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и поучаствовал по видеосвязи в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане.

В четверг президент продолжил работу во Владивостоке. Непосредственно в городе он осмотрел введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского. После этого глава государства прибыл в расположенный на острове Русском Дальневосточный федеральный университет, на площадку ВЭФ. Там он осмотрел интерактивную презентацию с результатами развития округа.

Позже Путин провел на полях форума совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Оно состоялось в режиме видеоконференции.

Предполагается, что в пятницу рабочая программа президента во Владивостоке завершится. В субботу, на обратном пути, Путин сделает остановку в Благовещенске и посетит космодром Восточный. Ожидается, что он отправится туда из Приморья рано утром 4 сентября.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.