Кабмин обсудит финансирование единовременных выплат пенсионерам и другие вопросы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о выделении средств на финансирование единовременных выплат пенсионерам. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно материалам к заседанию, один из проектов распоряжений, которые планируется обсудить, касается военных пенсионеров. Ранее пресс-служба правительства сообщила, что готовится документ о выделении на эти цели 21,1 млрд рублей.

Еще один проект распоряжения, вынесенный на обсуждение, касается финансирования единовременных выплат остальным пенсионерам. На эти цели в конце августа уже было выделено более 433 млрд рублей.

Перечисление единовременных выплат гражданам, которые получают пенсии на карту, началось 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей в 2021 году. Позже глава государства подписал соответствующие указы. Путин потребовал от правительства организовать такую выплату максимально оперативно, "чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок".

Поправки в Градостроительный и Жилищный кодексы

Кабмин в пятницу также обсудит проект поправок, разграничивающих в законодательстве понятия "дом блокированной застройки" (таунхаус) и "многоквартирный дом". "Законопроектом предусматривается введение понятия "дом блокированной застройки" в Градостроительный кодекс РФ и понятия "многоквартирный дом" в Жилищный кодекс РФ. При этом определяется, что дом блокированной застройки является видом жилого дома", - говорится в материалах правительства.

Как отметили в кабмине, "принятие законопроекта позволит устранить правовой пробел в законодательстве в части разграничения понятий "дом блокированной застройки" и "многоквартирный дом".

Средства на диагностику COVID-19

В повестке заседания значится и вопрос о выделении средств на создание в регионах лабораторий ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

В кабинете министров полагают, что принятие проекта распоряжения позволит создать в субъектах РФ на базе учреждений Роспотребнадзора ПЦР-центры и комплекс лабораторий для проведения ускоренной диагностики. За счет средств, которые планируется выделить, также предполагается обеспечить дооснащение центров гигиены и эпидемиологии, подразделений санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

Другие вопросы

В числе прочих вопросов кабмин обсудит введение административной ответственности за нарушение правил погрузки и разгрузки загрязняющих веществ на судах во внутренних морских водах и в морских портах, где такие операции не допускаются. Согласно материалам к заседанию, эти вопросы действующим законодательством не урегулированы и административная ответственность не установлена.

Кроме того, правительство обсудит вопрос наделения Минвостокразвития полномочиями на заключение концессионных соглашений в отношении объектов, необходимых для развития инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Арктике. В повестке заседания значится и вопрос о выделении Минкультуры в нынешнем году средств на модернизацию библиотек и на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Правительство также рассмотрит вопрос о выделении средств на обновление автопарка территориальных органов Росприроднадзора, который, как отмечается в материалах пресс-службы, сильно изношен. Также будет обсуждаться выделение средств на материально-техническое оснащение центров лабораторного анализа и технических измерений, подведомственных Росприроднадзору.