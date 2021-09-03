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Россияне назвали страх пропустить платеж по кредиту одним из главных причин стресса

Согласно результатам опроса Райффайзенбанка, также среди основных причин стресса россияне выделили потерю работы и столкновение с мошенничеством

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (81%) назвали страх пропустить платеж по кредиту или ипотеке главным источником стресса, связанным с финансами, показал опрос Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

Также среди основных причин стресса россияне выделили потерю работы и источников дохода (68%), а также столкновение с мошенничеством (67%).

Среди факторов, которые в меньшей степени беспокоят россиян в отношении финансовой стороны жизни, оказались непредвиденные расходы, рост цен на продукты и недостаточная финансовая грамотность. Большинство опрошенных согласились с тем, что эти темы не становятся источником значительного стресса.

Опрос проводился среди 1,5 тыс. жителей крупных городов России старше 20 лет. Из них 60% - женщины, 40% - мужчины.

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