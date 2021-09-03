Гостиничный комплекс стоимостью 1,5 млрд рублей построят на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Камчатского края и ООО "Антерра" в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о строительстве в регионе гостиничного комплекса стоимостью 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В рамках соглашения предполагается строительство в Камчатском крае гостиничного комплекса с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей. Присутствующий на подписании соглашения губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что развитие туризма является приоритетом в работе правительства региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Антерра" построила в Сочи единственный российский отель, который входит в международную ассоциацию Healing Hotels of the World, объединяющую около 150 отелей по всему миру.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.