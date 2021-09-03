Технология маглев сократит потребление энергии монорельсом на 30-40%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Монорельсовая транспортная система, которая будет использовать технологию магнитной левитации (маглев, поезд на магнитной подушке), будет потреблять на 30-40% энергии меньше, чем монорельс, который сейчас установлен на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в корпорации "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в Роскосмос).

"Энергопотребление, мы рассчитываем, будет значительно меньше - процентов на 30-40", - отметили в корпорации.

Монорельс будет отличаться ходовой частью. "Применение магнитного подвеса позволяет значительно снизить сопротивление движения состава, потому что он практически взлетает над балкой и у него нет сопротивления. А у прошлого монорельса было", - пояснили в МИТ.

На прошлой неделе в Москве стартовали ходовые испытания монорельсовой транспортной системы на магнитной подушке. Они продлятся до конца сентября.

В феврале генеральный конструктор МИТ академик РАН, Герой Труда России Юрий Соломонов сообщил ТАСС, что корпорация разработала поезд на магнитной подушке, который сможет работать в том числе в беспилотном режиме. По его словам, в этом году должны начаться ходовые испытания, по результатам которых будет принято решение о развертывании полномасштабных работ по серийному изготовлению нового типа монорельсовой транспортной системы.