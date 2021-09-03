Директор Кроноцкого заповедника считает, что не стоит увеличивать турпоток в 10 раз

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Увеличение туристического потока в Долину гейзеров на Камчатке в 10 раз приведет к "потере философии места". Таким мнением в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме поделился директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок.

"Уже сейчас Долину гейзеров посещают порядка 6-7 тыс. туристов, а речь идет о повышении в десять раз [исходя из предложений властей региона], и с этим я категорически не согласен. Нам удалось на месте убедить властей, что не нужно здесь в десять раз повышать турпоток. Надо плавно увеличивать. Природе мы не навредим, но мы потеряем качество продукта. Нам нужно, чтобы это был туризм экологический. Турист приезжает на такую территорию, он видит, он влюбляется, и его экологическая культура повышается, он начинает по-другому смотреть на многие вещи <…>. Должна сохранятся философия места, чтобы у людей было время насладиться окружающей красотой", - сказал Шпиленок.

Он добавил, что уровень подготовки кадров в туристической сфере не достаточен для массового наплыва туристов. "Камчатка долгое время была закрытым регионом, и население формировалось в то время, когда о туризме еще и не разговаривали. Поэтому на Камчатке сегодня недостаточное количество специалистов, которые бы могли работать в этой отрасли. Но постепенно, с формированием туристической привлекательности региона, такая потребность появляется, идет подготовка кадров в вузах, но то, что кадровый голод при развитии Камчатки будет - это однозначно", - сказал он. При этом директор заповедника отметил, что существующие сегодня направления обучения позволят подготовить таких специалистов в среднесрочной перспективе.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.