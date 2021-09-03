Федерация компьютерного спорта России поможет школам обучить тренеров для факультативов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России совместно с Поволжским госуниверситетом физкультуры и туризма этой осенью запускает программу подготовки тренеров по киберспорту, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума президент федерации Дмитрий Смит.

"Федерация запустит подготовку тренеров, мы подписали соглашение с Поволжской академией [Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма] и запустили программу по подготовке тренеров. Это те люди, которые должны будут преподавать, в том числе и в школах. Мы хотели бы совместить эту работу с открытием факультативов по киберспорту в школах. Чтобы директора могли на льготных условиях направить своих специалистов на обучение", - сказал Смит.

Он добавил, что федерация также ведет работу непосредственно со школами, которые уже могут вводить у себя дополнительные факультативные уроки киберспорта.

"И здесь мы рассчитываем, что Кировская область как раз в числе первых пойдет по этому пути, они активно работают со школами. Естественно, первые школы, которые введут у себя такие факультативы, получат методическую помощь от нас как от федерации. У нас есть нужные наработки, которыми мы готовы делиться", - отметил собеседник агентства.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.