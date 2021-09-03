Минэнерго: добыча половины запасов нефти в России нерентабельна при цене в $50 за баррель

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Добыча около половины запасов нефти в РФ при цене в $50 за баррель нерентабельна. Стоит сосредоточиться на работе с текущей ресурсной базой, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

"У нас даже в текущей структуре запасов существенная ее часть нерентабельна при цене $50 - там около половины. Существует очень большой пласт возможностей работы с текущей ресурсной базой: с малыми месторождениями, с истощенными, с хвостовыми активами, с более глубокими и трудными пластами. Это то, на чем требуется сконцентрироваться", - заявил Сорокин.

Замминистра считает диапазон в $55-60 за баррель сбалансированной ценой нефти на следующий год, но только после завершения восстановления в мире добычи в рамках сделки ОПЕК+, что по текущим условиям соглашения должно произойти в мае 2022 года.

"В целом после того, как все восстановят свою добычу на допандемийном уровне, при прочих равных (и если не будет потрясений) цена равновесия, как мы думаем, находится в диапазоне $55-60", - отметил он.