Эксперт: Амурский тигр и Дальневосточный леопард навсегда останутся в Красной книге

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Амурский тигр и Дальневосточный леопард всегда будут находиться на грани вымирания в России и оставаться в Красной книге. Эти виды находятся на вершине пищевой цепочки и страдают от любых изменений в ареале обитания, считает директор Всемирного фонда дикой природы России Дмитрий Горшков.

"Я думаю, что и Амурский тигр, и Дальневосточный леопард всегда будут оставаться в Красной книге. И это не из-за того, что им угрожает или не угрожает опасность. Понятно, что за последнее время и властью, и природоохранными организациями было много сделано для сохранения и тигра, и леопарда, но это виды, которые находятся на вершине пищевой пирамиды. Они наиболее сильно подвержены каким-либо изменениям, которые будут происходить в их системах", - сообщил Горшков ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума.

Горшков отметил, что, к примеру, сокращение числа копытных в ареале обитания или вырубка леса могут серьезно влиять на численность амурских тигров и дальневосточных леопардов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.