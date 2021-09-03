В Минтруде заявили, что число самозанятых в России увеличится в два раза к 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Число самозанятых россиян вырастет в два раза к 2024 году, до 5-6 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"На сегодняшний день мы достигли количества 3 млн человек, которые в режиме самозанятых трудятся. <…> В горизонте 2024 года мы все сходимся в оценке, что количество самозанятых граждан в России будет 5-6 млн", - сообщил он на сессии Восточного экономического форума.

По словам Котякова, многие эксперты считают, что к 2030 году число самозанятых в России может достигнуть 10-11 млн людей.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.