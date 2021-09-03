Первые 100 деревьев высадили в реликтовом сквере Дальнего Востока на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Первые 100 деревьев высадили 3 августа в реликтовом сквере Дальнего Востока "1 тыс. деревьев" на территории Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент ТАСС с церемонии высадки.

"В ноябре 2020 года к нам пришла серьезная непогода, и часть нашего лесного фонда была утрачена. <...> Мы придумали акцию, начало доброй традиции для Восточного экономического форума. Мы ее представили [вице-премьеру - полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе] Юрию Петровичу Трутневу, он нас поддержал. И с 2021 года мы бы хотели на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, здесь, на бухте Аякс продолжать высадку сада реликтовых растений", - сообщил журналистам глава Владивостока Константин Шестаков.

Он отметил, что в конце лета 2022 года в сквере высадят 1 тыс. реликтовых деревьев. "А сегодня начало - первые 100 [деревьев]", - добавил на церемонии Шестаков.

Среди высаженных деревьев - тис остроконечный, магнолия Зибольда, гинкго двулопастный, абрикос маньчжурский, сосна густоцветковая, рододендрон Шлиппенбаха, можжевельник.

Как сообщили в администрации города, ботанический сад города подготовил все саженцы и посадочный материал.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.