Минприроды: почти 16% лицензий на твердые полезные ископаемые используют с нарушениями

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Почти 16% лицензий (1523 из 9534) на твердые полезные ископаемые по всей России используются с нарушениями. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов в ходе сессии в рамках ВЭФ-2021.

"Завершили всероссийскую ревизию лицензий, выданных на ТПИ. Из 9534 лицензий на ТПИ у 1523 выявили нарушения", - сказал он.

По словам Козлова, самыми частыми нарушениями по лицензиям является срыв сроков начала работ, сроков подготовки технического проекта, а также нарушение уровней добычи сырья. Кроме того, некоторые недропользователи не предоставили материалы геологоразведки на государственную экспертизу и не предоставили информацию в фонды. "Но большая часть - 475 лицензий - это комплекс нарушений", - подчеркнул министр.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.