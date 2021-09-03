{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Восточный экономический форум
Обновлено 

Минприроды: почти 16% лицензий на твердые полезные ископаемые используют с нарушениями

Как сообщил глава ведомства Александр Козлов, самыми частыми нарушениями по лицензиям является срыв сроков начала работ и подготовки технического проекта

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Почти 16% лицензий (1523 из 9534) на твердые полезные ископаемые по всей России используются с нарушениями. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов в ходе сессии в рамках ВЭФ-2021.

"Завершили всероссийскую ревизию лицензий, выданных на ТПИ. Из 9534 лицензий на ТПИ у 1523 выявили нарушения", - сказал он.

По словам Козлова, самыми частыми нарушениями по лицензиям является срыв сроков начала работ, сроков подготовки технического проекта, а также нарушение уровней добычи сырья. Кроме того, некоторые недропользователи не предоставили материалы геологоразведки на государственную экспертизу и не предоставили информацию в фонды. "Но большая часть - 475 лицензий - это комплекс нарушений", - подчеркнул министр.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Теги
Козлов, Александр ПетровичРоссияВосточный экономический форум
Восточный экономический форум
ВЭБ.РФ и Росатом планируют развивать транспортную инфраструктуру на Сахалине
Речь идет о переходе на экологичные виды топлива
Читать полностью