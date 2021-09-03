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Дюков заявил, что рынку нефти предстоит период высокой волатильности

Рынку нефти предстоит период высокой волатильности - Дюков.

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Россия
Восточный экономический форум
Минприроды: почти 16% лицензий на твердые полезные ископаемые используют с нарушениями
Как сообщил глава ведомства Александр Козлов, самыми частыми нарушениями по лицензиям является срыв сроков начала работ и подготовки технического проекта
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