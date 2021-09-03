Дюков заявил, что рынку нефти предстоит период высокой волатильности

Восточный экономический форум

Минприроды: почти 16% лицензий на твердые полезные ископаемые используют с нарушениями

Как сообщил глава ведомства Александр Козлов, самыми частыми нарушениями по лицензиям является срыв сроков начала работ и подготовки технического проекта

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