Среди предпринимателей в России 30% составляет молодежь

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Среди предпринимателей в России 30% - молодые люди. Средний возраст предпринимателя составляет 38 лет, в то время как средний возраст трудящегося на рынке труда - более 42 лет, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"По статистике на сегодняшний день среди предпринимательского сообщества 30% - молодые люди. При этом средний возраст предпринимателя составляет порядка 38 лет", - сообщил он на сессии Восточного экономического форума.

По словам Котякова, в России проживает сейчас порядка 22 млн молодых людей. Средний возраст трудящихся на рынке труда составляет более 42 лет.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.