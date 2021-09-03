Греф назвал, какой ценой миру и России дастся энергопереход к 2050 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить миру $140 трлн или 3% мирового ВВП в год, а падение энергетического экспорта России к этому моменту может составить порядка $200 млрд, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на ВЭФ-2021.

По слова Грефа, согласно подсчетам Сбербанка, чтобы достичь к 2050 году мировой углеродной нейтральности, две трети мировой энергии должны будут добываться из возобновляемых источников.

"Возможные последствия для энергетического экспорта России к 2050 году от энергоперехода - это падение энергетического экспорта на $179 млрд к 2035 году, к 2050 - на $192 млрд. Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа - на 52%, энергетического угля - на 90%", - сказал он.