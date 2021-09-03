"Газпром нефть" и "Совкомфлот" договорились о декарбонизации морских перевозок в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Совкомфлот" договорились на Восточном экономическом форуме о сотрудничестве в вопросе повышения эффективности перевозок по Северному морскому пути и о внедрении в Арктике альтернативных видов судового топлива: сжиженного природного газа, водорода, аммиака и метанола. Об этом сообщает нефтяная компания.

"Ключевым направлением соглашения станет декарбонизация морских перевозок за счет использования альтернативных видов судового топлива: сжиженного природного газа, водорода, аммиака и метанола. В рамках партнерства стороны планируют провести тестовые испытания перспективных видов экотоплива на действующих судах-танкерах "Совкомфлота", - сказано в сообщении.

Партнеры также будут расширять применение цифровых технологий для управления арктической морской логистикой. В "Газпром нефти" пояснили, что несколько судов "Совкомфлота" уже подключили к первой в мире цифровой системе управления арктической логистикой "Капитан", разработанной специалистами нефтяной компании.

По их оценке, она позволила уже на 12% уменьшить удельные транспортные расходы за счет выбора оптимальных маршрутов, экономии топлива, снижения затрат на ледокольную проводку и сокращения времени простоя судов.

"Мы уже активно применяем цифровые решения в работе с "Совкомфлотом", и в рамках нового соглашения продолжим совместное технологическое развитие. Кроме того, планируемое использование сжиженного природного газа и других экологичных видов топлива для заправки судов обеспечит еще более высокую экологичность морских перевозок в Арктике", - прокомментировал соглашение глава "Газпром нефти" Александр Дюков и добавил, что "Совкомфлот" - основной партнер нефтяной компании в сфере морской логистики.

Генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов отметил, что ключевым фактором успешного развития мирового судоходства и мировой энергетики является глобальная энергетическая трансформация, которая связана с переходом на более чистые виды топлива. "Убежден, что продолжение совместной работы по внедрению инновационных технологий и цифровых решений в практику морской транспортировки энергоносителей будет способствовать достижению стратегических целей обеих компаний", - подчеркнул он.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.