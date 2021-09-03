Минстрой России предложил создать госзастройщика для возведения доступного жилья

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Проблему улучшения жилищных условия отдельных категорий граждан могло бы решить создание государственного застройщика. Такое мнение выразил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на сессии Восточного экономического форума.

Замглавы Минстроя выступил против искусственного ограничения цен квадратного метра, так как такое жилье может скупить инвестор, а потом перепродавать его по завышенной стоимости.

В таком случае, по мнению Стасишина, застройщики могли бы продавать часть недвижимости для отдельных категорий граждан не по рыночной цене, взамен получая послабления по налогам, строительству социальной инфраструктуры или приобретению земли.

"Если мы говорим, что нам жилье нужно для отдельных категорий граждан, давайте тогда попробуем создавать государственного застройщика на государственную часть, которая нужна для отдельных категорий граждан. <…> Разделим рынок, который можно оптимизировать за счет увеличения предложения, и обязанность обеспечить доступным жильем категории граждан, которые действительно ни на каких рыночных условиях, ни по ипотечной ставке 0% просто не смогут никогда купить жилье", - сказал Стасишин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.