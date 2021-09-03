Мутко заявил, что обеспеченность жильем в ДФО на 10% ниже, чем в среднем по России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Обеспеченность жильем в регионах Дальневосточного федерального округа на 10% ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме.

"Обеспеченность жильем в Дальневосточном федеральном округе на 10% ниже, чем в среднем по России. По [Дальнему Востоку] в среднем 24,2 кв. м на человека, а по России на 10% больше", - сказал Мутко.

По его словам, ввод жилья на Дальнем Востоке составляет 0,31 кв. м на человека. При этом из общего объема строящегося в стране многоквартирного жилья на ДФО приходится менее 3% или 2,6 млн кв. м. В целом по округу строится около 51 тыс. квартир.

Также Мутко отметил, что драйвером развития жилищного строительства в ДФО стала дальневосточная ипотека по ставке не более 2%. Так, с помощью этой льготной программы жилищные условия улучшили около 24 тыс. семей.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.