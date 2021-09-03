Минэнерго допустило падение нефтегазовых доходов вследствие энергоперехода

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Главный риск декарбонизации экономики для России заключается в потере ресурсной ренты, она будет снижаться, сказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, выступая на панельной дискуссии в рамках Восточного экономического форума.

"Потея конкурентоспособности, потеря ресурсной ренты и доходов, а уже от этого социальные проблемы, которые возникают. Мы этот вызов очень хорошо осознаем и стараемся к нему подходить прагматично", - сказал он.

Однако решения на эти вызовы у России также имеются, добавил он. Это развитие нефтехимической промышленности, водородной энергетики, применение технологии улавливания углерода.