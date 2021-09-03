Белоусов поручил найти оптимальные варианты вывоза угля с Эльгинского месторождения

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минтрансу, Минэнерго, РЖД, ФАС и Минэкономразвития определить предельные объемы дополнительного вывоза угля с Эльгинского месторождения в Якутии по частной ветке Байкало-Амурской магистрали, которые не приведут к сокращению отгрузок других грузоотправителей. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания о проработке финансовой модели строительства ветки БАМа, прошедшее 27 августа под руководством Белоусова.

Белоусов отметил, что при дополнительном вывозе угля с Эльгинского месторождения не справедливо нарушать планы других экспортеров и поручил найти оптимальные варианты вывоза, пишет издание со ссылкой на источник в правительстве. Первый вице-премьер также рекомендовал генеральному директору "Эльгаугля" Александру Исаеву доработать проект с учетом максимальных объемов вывоза угля с месторождения и затрат на строительство глубоководного порта, временных технологических дорог и искусственных сооружений. При возникновении дефицита средств следует проработать вопрос об их привлечении из Фонда национального благосостояния. К 8 октября профильные ведомства должны подготовить согласованные предложения по проекту Эльга - Чумикан, на основании представленных "Эльгауглем" в правительство дополнительных материалов, говорится в протоколе совещания.

Профильные ведомства сейчас ищут оптимальное решение по вывозу угля с Эльгинского месторождения. Строительство полностью частной дороги может привести к некоторым ограничениям на инфраструктуре РЖД на время строительства собственной инфраструктуры, сообщили изданию в пресс-службе Минэнерго.

Глава РЖД Олег Белозеров 2 сентября в рамках Восточного экономического форума отмечал, что если "эльгинские коллеги" готовы гарантировать объемы отгрузок своими капитальными вложениями, то РЖД это поддерживает.

Ранее о том, что компания "Эльгауголь" предложила построить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана, сообщил Белозеров. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство Восточного полигона (модернизацию БАМа и Транссиба), поручил профильным ведомствам проработать проект строительства ветки.

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, - одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд т коксующегося угля.