В России создали консорциум по переходу к экономике замкнутого цикла

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Соглашение о создании консорциума по переходу к экономике замкнутого цикла подписали 3 сентября на Восточном экономическом форуме. Открытый для присоединения других участников документ подписали Российский экологический оператор и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

"В задачу Российского экологического оператора входит формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Одним из подходов к решению этой задачи является сотрудничество с вузами, которые могут аккумулировать активность молодежи по решению экологических проблем. На данном этапе планируется создание консорциума Российского экономического университета и Российского экологического оператора по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Консорциум будет открыт для включения в него новых участников", - сообщил ТАСС ректор университета Иван Лобанов.

По его словам, в университете накопился большой опыт в области создания быстро разлагаемых композитных материалов, на основе которых создали компостируемые биоразлагаемые полимеры для производства упаковки с коротким жизненным циклом. В рамках сотрудничества разработают образовательные программы бакалавриата и магистратуры по экономике замкнутого цикла, предполагается проведение научно-исследовательских работ, апробация и внедрение технологий и методов, разработанных в университете.

"Данные материалы имеют преимущества по нескольким критериям. Во-первых, они придают традиционным полимерам свойства биоразлагаемости, во-вторых, возможно вторичное их использование, и в-третьих, что немаловажно - стоимость биокомпозита сравнима со стоимостью обычного полиэтилена", - добавил Лобанов.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.